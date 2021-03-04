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Михайлюк набрал 17 очков в победе Детройта над Торонто

Баскетбол
(1 голосов)

Прекрасный матч от украинца

Михайлюк набрал 17 очков в победе Детройта над Торонто

Новина українською

Детройт на выезде разгромил обескровленный Торонто, а Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке и провел на площадке рекордные в Пистонс 36 минут и 47 секунд.

За это время украинец набрал 17 очков (6 из 11 с игры, 5 из 9 трехочковых, 0 из 2 с линии штрафных), сделал 4 подбора, организовал 2 перехвата и допустил 4 потери. Показатель полезности Михайлюка составил «+9».

Стоит отметить, что Михайлюк в матче с Детройтом обновил персональный рекорд сезона по точным трехочковым.

В текущем сезоне Святослав в среднем за игру набирает по 6,4 очка и 1,9 подбора.

Торонто – Детройт 105:129 (37:43, 23:26, 20:29, 25:31)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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