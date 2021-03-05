Киев-Баскет уверенно обыграл Прометей

Киев-Баскет победил дома Прометей в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 72:61.

Хозяева уже через несколько минут после старта взяли ход игры под свой контроль, заставив соперника догонять. И для гостей это оказалось слишком сложным. Разница только увеличивалась.

Лишь в заключительной 10-минутке кам`янчаны пользуясь усталостью соперника стали догонять. Киев-Баскет вышел вперед (2: 1) в особистый серии с кам`янчанамы текущего сезона и укрепил лидерство в Суперлиге Париматч.

Суперлига Париматч

Регулярный чемпионат

Киев-Баскет - Прометей (Каменское) - 72:61 (23:17, 17:11, 14:11, 18:22)