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Киев-Баскет уверенно обыграл Прометей
Хозяева выиграли три четверти
Киев-Баскет победил дома Прометей в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 72:61.
Хозяева уже через несколько минут после старта взяли ход игры под свой контроль, заставив соперника догонять. И для гостей это оказалось слишком сложным. Разница только увеличивалась.
Лишь в заключительной 10-минутке кам`янчаны пользуясь усталостью соперника стали догонять. Киев-Баскет вышел вперед (2: 1) в особистый серии с кам`янчанамы текущего сезона и укрепил лидерство в Суперлиге Париматч.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
Киев-Баскет - Прометей (Каменское) - 72:61 (23:17, 17:11, 14:11, 18:22)
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