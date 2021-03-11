Семь ключевых вопросов перед второй половиной сезона в НБА

По материалам Yahoo! Sports

После перерыва на Матч всех звезд в Атланте в НБА в ночь со среды на четверг началась вторая половина сезона, а это значит, что пора определиться с серьезными претендентами на попадание в финал плей-офф в июле. В течение трех первых месяцев регулярного чемпионата хватало сюрпризов – немногие предполагали, что в начале марта у Юты будет лучший процент побед во всей лиге, а Филадельфия под руководством Дока Риверса будет идти первой на Востоке, но у команд еще есть достаточно времени, чтобы улучшить свое положение и укрепить свой ростер. Вопрос в том, кто, когда и как.

Давайте обсудим семь основных сюжетных линий, которые имеют первоочередное значение в контексте борьбы за титул.

А Бруклин точно претендент на титул?

К середине сезона Бруклин может похвастаться лишь четвертым показателем побед/поражений и шестым лучшим чистым рейтингом, но важно учитывать, что Нетс очень редко бросали в бой всех своих суперзвезд. Кевин Дюрант в сезоне 2020-2021 провел всего 19 матчей из 37, Кайри Ирвинг – 26, а Джеймс Харден после обмена из Хьюстона – 23. В семи совместных матчах Дюрант, Ирвинг и Харден в общей сложности провели на площадке 186 минут (+8,4 очка на 100 владений).

Бруклин – по крайней мере на бумаге – может быть самой устрашающей командой в плей-офф, ведь каждый из трех лучших игроков коллектива Стива Нэша хорош в клатче и способен самостоятельно создавать для себя броски, а снайпер Джо Харрис (бросающий 50,6% с трехочковой дистанции) до последней копейки отрабатывает свой контракт. Брюс Браун также отлично помогает Бруклину на обеих половинах площадки, а теперь к Нетс присоединился и Блэйк Гриффин.

Помимо здоровья (а мы знаем, как Дюрант и Ирвинг в этом плане не самые надежные персонажи) вопрос в том, смогут ли Нетс достаточно хорошо защищаться в дополнение к своей сумасшедшей атаке. Перед возобновлением сезона у Бруклина 26-й защитный рейтинг в НБА – ниже только Вашингтон, Портленд, Нью-Орлеан и Сакраменто.

Как скоро вернется Энтони Дэвис, чтобы помочь Лейкерс выиграть Запад? И будет ли это иметь значение?

Лейкерс 18 февраля объявили, что Энтони Дэвис с растяжением икроножной мышцы и повторным обострением тендиноза в области правого ахиллова сухожилия пропустит примерно четыре недели, то есть его возвращение ожидается спустя 11 дней после Матча всех звезд. К тому времени Озерные проведут три матча, не считая игры, к которой Дэвис теоретически должен вернуться в строй. Действующие чемпионы, конечно же, будут максимально осторожно подводить свою вторую звезду к возвращению, учитывая плотный график игр в мае перед стартом плей-офф. Летние разборки в пост-сезоне важнее всего.

Anthony Davis In The Nba Finals????????



▫️25.0 PPG

▫️10.7 RPG

▫️1.3 SPG

▫️2.0 BPG

▫️57.1 FG%

▫️42.1 3P%

▫️93.8 FT%



✔️Only PF With 50/40/90 In Nba Finals History.



Happy Bday To The Best PF In The Nba ???? pic.twitter.com/jTXfITkDkH — Michael Fraudan (@JorOverrated) March 11, 2021

Прямо сейчас Лейкерс с третьим лучшим показателем на Западе отстают от Юты на 3,5 победы и на 1 победу от Финикса. Калифорнийцы могут в ближайшие дни отдалиться от лидеров конференции, если выяснится, что Дэвису нужно больше времени, чтобы набрать боевые кондиции после продолжительного простоя. Они проиграли 7 из последних 10 матчей, поэтому нельзя исключать, что вскоре ЛеБрон и компания пропустят вперед Клипперс и Портленд и выпадут из топ-4 конференции.

Возможно, в долгосрочной перспективе тот факт, что у Лейкерс в плей-офф не будет преимущества домашней площадке, не будет иметь принципиального значения. Арены из-за коронавируса в этом сезоне вряд ли будут заполнены на 100%. Но стоит внимательно следить за тем, как возвращение Дэвиса повлияет на положение главной команды Лос-Анджелеса.

А Юта на самом деле так хороша?

К возобновлению регулярного чемпионата Юта подходит с лучшим показателем побед во всей лиге (27-9). В среднем за 100 владений команда Куинна Снайдера опережает соперников на 9,04 очка, что почти на 3,0 очка на 100 владений лучше, чем любая другая команда, кроме прошлогодних Милуоки Бакс. Джаз в огне.

Тройка главных звезд Юты в лице Донована Митчелла, Руди Гобера и Майка Конли великолепно взаимодействует друг с другом на обеих половинах площадки, Джордан Кларксон идет за наградой лучшему шестому, а Боян Богданович, Джо Инглз и Ройс О'Нил готовы в любой момент прикрыть тыл своим лидерам.

Если Юта сохранит командную сплоченность, то ей по силам защитить статус лучшей команды регулярного чемпионата, хотя реальную оценку силе Джаз может дать только плей-офф.

Финикс дорос до статуса контендера?

Когда Хьюстон подписывал с Крисом Полом четырехлетний контракт на 160 миллионов долларов, едва ли кто-то мог представить, что ветеран сперва чуть не затащит Оклахому во второй раунд плей-офф, а теперь будет идти с Финиксом на втором месте на Западе, дирижируя командой, которая входит в топ-6 и по защитному, и по атакующему рейтингу.

Ростеру Финикса позавидуют 90% клубов НБА. На позиции разыгрывающего у Санс будущий член Зала славы, за набор очков отвечает Девин Букер (на секундочку, самый результативный действующий баскетболист в одном матче), в «краске» на обеих половинах площадки отрабатывает первый пик драфта ДеАндре Эйтон, а ведь еще есть талантливые Кэм Джонсон и Микал Бриджес.

Before you call it a night, one last thing Suns fans...



We’re entering the break with the NBA’s 2nd best record at 24-11 (.686) behind only Utah.



First time we have entered the All-Star break with one of the league’s top two records since 2006-07.



GOOOOOODNIGHT — Phoenix Suns (@Suns) March 5, 2021

Финикс далеко не случайно так высоко взлетел на мощном Западе. В этом сезоне гвардия Криса Пола побеждала Юту, Милуоки, Филадельфию, Лейкерс, Портленд и других.

Вторая часть сезона покажет, что из себя представляет молодая банда Финикса во главе с опытным вожаком Крисом Полом, но на данный момент именно Санз считаются самым неожиданным претендентом на титул и головной болью для команд калибра Лейкерс и Клипперс.

Как Портленд будет выглядеть после возвращения ключевых игроков?

Си Джей Макколум (стопа) и Юссуф Нуркич (запястье) на этой неделе должны пройти очередное медицинское обследование перед запланированным камбэком на площадку. Это отличная новость для Портленда, ведь Макколум провел в этом сезоне всего 13 матчей, а Нуркич – 12.

Что шокирует, так это то, как уверенно Блэйзерс справились с отсутствием второго лучшего скорера и стартового центрового. Команда, возглавляемая великолепным Дамьеном Лиллардом, идет пятой на Западе. С момента потери Макколума Портленд выиграл 13 из 22 матчей, включая победы над Филадельфией, Далласом и Голден Стэйтом. Во второй половине сезона у Портленда непростой график матчей, а пока стоит отдать должное этой команде – на фоне таких кадровых проблем франшиза из Орегона всего на две победы отстает от Лейкерс.

В контексте Портленда будет любопытно понаблюдать за тем, как изменятся роли Гэри Трента-младшего и Энеса Кантера после возвращения Макколума и Нуркича. С тех пор как Макколум отправился в лазарет, Трент-младший в среднем за игру набирает по 17,0 очка, 2,3 подбора, 1,6 передачи 1,0 перехвата и забивает 39% трехочковых. Кантер после потери Нуркича в среднем за вечер приносил Блэйзерс по 12,9 очка и 13,4 подбора, проводя на площадке более 30 минут.

А что, если Портленд за счет травм лидеров прокачал свой резерв? Или возвращение Макколума и Нуркича негативно скажется на команде? Скоро узнаем.

Сможет ли Бостон усилить состав?

Селтикс в текущем сезоне не в состоянии вести полноценную борьбу с топ-командами Востока. Да, Бостон с показателем 19-17 замыкает топ-4 конференции, но пока не выглядит той командой, которой по зубам пройти несколько раундов в плей-офф. Конечно, Бостон немало настрадался от травм (Маркус Смарт все еще вне игры) и коронавируса, но ведь и другие команды сталкивались с аналогичными проблемами.

Бостону не нужно делать резких шагов, поскольку двум главным игрокам Селтикс в лице Джейсона Тэйтума и Джайлена Брауна нет еще и 25. Тем не менее, возможно, это будет как раз тот год, когда генеральный менеджер команды Дэнни Эйндж, наконец, сделает свой блестящий ход.

Понятно, что Тэйтум и Браун будут неприкасаемыми практически во всех переговорах по обменам, а вот Кемба Уокер с его 108-миллионной зарплатой в течение трех следующих лет – это тот актив, от которого Бостон наверняка попробует избавиться.

Обычно в Бостоне не склонны к резким действиям, но Селтикс не могут игнорировать то, как стремительно наращивают силу Филадельфия, Милуоки и особенно Бруклин. Им нужно действовать, поэтому не удивляйтесь, если Эйндж будет активным перед дедлайном на обмены.

А Денверу по силам перезагрузиться?

Действующий финалист Запада, вероятно, возглавляет список самых разочаровывающих команд текущего сезона. Наггетс с показателем 21-15 занимают скромное шестое место, а среди игроков основного костяка только Никола Йокич остается на своем элитном уровне.

И все же хватает причин верить в то, что Денвер преобразится после перерыва на Матч всех звезд. Во-первых, Наггетс в первой половине сезона регулярно страдали от травм – Джамал Мюррей постоянно боролся с болячками, а Майкл Портер-младший, Пол Миллсэп, Гэри Харрис и Джамайкл Грин пропустили как минимум по 10 игр. Во-вторых, Денвер по чистому рейтингу занимает четвертое место в НБА, превосходя своих соперников на 5,38 очка на 100 владений. Им просто не везло – они дважды проиграли в овертайме и отдали еще четыре игры с отставанием в четыре очка или меньше.

Еще одна веская причина считаться с Денвером – это то, что Наггетс ведет за собой, возможно, самый ценный игрок этого года. Никола Йокич в среднем за игру выдает по 27,1 очка, 11,0 подбора и 8,6 передачи, забивая почти 42% трехочковых. Серб проводит абсолютно лучший сезон в карьере, а его место в топ-10 лучших игроков НБА прямо сейчас даже не обсуждается.

Все указывает на то, что Денвер способен перезагрузиться. Похоже, что здоровье и травмы – единственное, что их сдерживает.