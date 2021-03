Семь ключевых вопросов перед второй половиной сезона в НБА

По материалам Yahoo! Sports

После перерыва на Матч всех звезд в Атланте в НБА в ночь со среды на четверг началась вторая половина сезона, а это значит, что пора определиться с серьезными претендентами на попадание в финал плей-офф в июле. В течение трех первых месяцев регулярного чемпионата хватало сюрпризов – немногие предполагали, что в начале марта у Юты будет лучший процент побед во всей лиге, а Филадельфия под руководством Дока Риверса будет идти первой на Востоке, но у команд еще есть достаточно времени, чтобы улучшить свое положение и укрепить свой ростер. Вопрос в том, кто, когда и как.

Давайте обсудим семь основных сюжетных линий, которые имеют первоочередное значение в контексте борьбы за титул.

А Бруклин точно претендент на титул?

К середине сезона Бруклин может похвастаться лишь четвертым показателем побед/поражений и шестым лучшим чистым рейтингом, но важно учитывать, что Нетс очень редко бросали в бой всех своих суперзвезд. Кевин Дюрант в сезоне 2020-2021 провел всего 19 матчей из 37, Кайри Ирвинг – 26, а Джеймс Харден после обмена из Хьюстона – 23. В семи совместных матчах Дюрант, Ирвинг и Харден в общей сложности провели на площадке 186 минут (+8,4 очка на 100 владений).

Бруклин – по крайней мере на бумаге – может быть самой устрашающей командой в плей-офф, ведь каждый из трех лучших игроков коллектива Стива Нэша хорош в клатче и способен самостоятельно создавать для себя броски, а снайпер Джо Харрис (бросающий 50,6% с трехочковой дистанции) до последней копейки отрабатывает свой контракт. Брюс Браун также отлично помогает Бруклину на обеих половинах площадки, а теперь к Нетс присоединился и Блэйк Гриффин.

Помимо здоровья (а мы знаем, как Дюрант и Ирвинг в этом плане не самые надежные персонажи) вопрос в том, смогут ли Нетс достаточно хорошо защищаться в дополнение к своей сумасшедшей атаке. Перед возобновлением сезона у Бруклина 26-й защитный рейтинг в НБА – ниже только Вашингтон, Портленд, Нью-Орлеан и Сакраменто.

Как скоро вернется Энтони Дэвис, чтобы помочь Лейкерс выиграть Запад? И будет ли это иметь значение?

Лейкерс 18 февраля объявили, что Энтони Дэвис с растяжением икроножной мышцы и повторным обострением тендиноза в области правого ахиллова сухожилия пропустит примерно четыре недели, то есть его возвращение ожидается спустя 11 дней после Матча всех звезд. К тому времени Озерные проведут три матча, не считая игры, к которой Дэвис теоретически должен вернуться в строй. Действующие чемпионы, конечно же, будут максимально осторожно подводить свою вторую звезду к возвращению, учитывая плотный график игр в мае перед стартом плей-офф. Летние разборки в пост-сезоне важнее всего.

Anthony Davis In The Nba Finals???????? ▫️25.0 PPG ▫️10.7 RPG ▫️1.3 SPG ▫️2.0 BPG ▫️57.1 FG% ▫️42.1 3P% ▫️93.8 FT% ✔️Only PF With 50/40/90 In Nba Finals History. Happy Bday To The Best PF In The Nba ???? pic.twitter.com/jTXfITkDkH

Прямо сейчас Лейкерс с третьим лучшим показателем на Западе отстают от Юты на 3,5 победы и на 1 победу от Финикса. Калифорнийцы могут в ближайшие дни отдалиться от лидеров конференции, если выяснится, что Дэвису нужно больше времени, чтобы набрать боевые кондиции после продолжительного простоя. Они проиграли 7 из последних 10 матчей, поэтому нельзя исключать, что вскоре ЛеБрон и компания пропустят вперед Клипперс и Портленд и выпадут из топ-4 конференции.

Возможно, в долгосрочной перспективе тот факт, что у Лейкерс в плей-офф не будет преимущества домашней площадке, не будет иметь принципиального значения. Арены из-за коронавируса в этом сезоне вряд ли будут заполнены на 100%. Но стоит внимательно следить за тем, как возвращение Дэвиса повлияет на положение главной команды Лос-Анджелеса.

А Юта на самом деле так хороша?

К возобновлению регулярного чемпионата Юта подходит с лучшим показателем побед во всей лиге (27-9). В среднем за 100 владений команда Куинна Снайдера опережает соперников на 9,04 очка, что почти на 3,0 очка на 100 владений лучше, чем любая другая команда, кроме прошлогодних Милуоки Бакс. Джаз в огне.

Тройка главных звезд Юты в лице Донована Митчелла, Руди Гобера и Майка Конли великолепно взаимодействует друг с другом на обеих половинах площадки, Джордан Кларксон идет за наградой лучшему шестому, а Боян Богданович, Джо Инглз и Ройс О'Нил готовы в любой момент прикрыть тыл своим лидерам.

Если Юта сохранит командную сплоченность, то ей по силам защитить статус лучшей команды регулярного чемпионата, хотя реальную оценку силе Джаз может дать только плей-офф.

Финикс дорос до статуса контендера?

Когда Хьюстон подписывал с Крисом Полом четырехлетний контракт на 160 миллионов долларов, едва ли кто-то мог представить, что ветеран сперва чуть не затащит Оклахому во второй раунд плей-офф, а теперь будет идти с Финиксом на втором месте на Западе, дирижируя командой, которая входит в топ-6 и по защитному, и по атакующему рейтингу.

Ростеру Финикса позавидуют 90% клубов НБА. На позиции разыгрывающего у Санс будущий член Зала славы, за набор очков отвечает Девин Букер (на секундочку, самый результативный действующий баскетболист в одном матче), в «краске» на обеих половинах площадки отрабатывает первый пик драфта ДеАндре Эйтон, а ведь еще есть талантливые Кэм Джонсон и Микал Бриджес.

Before you call it a night, one last thing Suns fans...



We’re entering the break with the NBA’s 2nd best record at 24-11 (.686) behind only Utah.



First time we have entered the All-Star break with one of the league’s top two records since 2006-07.



GOOOOOODNIGHT