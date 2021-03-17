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ЛеБрон Джеймс установил ветеранский рекорд НБА

Баскетбол
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ЛеБрон Джеймс установил ветеранский рекорд НБА

Новина українською

Лейкерс в матче регулярного чемпионата уверенно обыграли Миннесоту (137:121), а ЛеБрон Джеймс закончил игру с трипл-даблом (25+12 подборов+12 передач).

Джеймс стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА, которому удавалось собрать трипл-дабл в двух матчах кряду.

Ранее ЛеБрон стал первым баскетболистом в истории лиги с как минимум 10 трипл-даблами после достижения 35-летия.

Следующий трипл-дабл станет для форварда Лейкерс 100-м в НБА

В текущем сезоне ЛеБрон Джеймс в среднем за игру набирает по 25.5 очка, 8,1 подбора и 8,0 передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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