ЛеБрон Джеймс установил ветеранский рекорд НБА

Лейкерс в матче регулярного чемпионата уверенно обыграли Миннесоту (137:121), а ЛеБрон Джеймс закончил игру с трипл-даблом (25+12 подборов+12 передач).

Джеймс стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА, которому удавалось собрать трипл-дабл в двух матчах кряду.

LeBron James is the oldest player in NBA history with back-to-back triple-doubles.



25/12/12 tonight

22/10/11 last night pic.twitter.com/i0OaoMRb64