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"I'm back". Как рождался самый известный факс в истории спорта

Баскетбол
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Так начиналась вторая часть культовой карьеры Майкла Джордана

"I'm back". Как рождался самый известный факс в истории спорта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оригинал статьи – ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Когда Майкл Джордан объявил о своем возвращении в баскетбол в марте 1995-го, он сделал это так, как это было привычно 26 лет назад. Он просто отправил факс.

«Это было знамением времени», - вспоминал агент Джордана Дэвид Фальк.

Электронная почта в середине 90-х даже в США по-прежнему была вспомогательным, почти роскошным средством связи, в лучшем случае доступным в офисе. Термин «дотком» еще не был широко известен. Это означало, что даже те, у кого были факсы, вряд ли имели к ним доступ в субботу, 18 марта 1995 года.

Самым близким аналогом социальных сетей в те годы был трехсторонний звонок. А самым популярным способом выхода в Интернет в США была установка программного обеспечения America Online с дискеты, а затем с помощью модема удаленного доступа. В декабре 1994 года AOL достигла отметки 1,5 миллиона подписчиков, но даже эти пользователи были ограничены онлайн-доменом AOL. У них не было полного доступа к всемирной паутине до мая 1995 года.

Итак, ранней весной 1995-го самым быстрым способом широко распространить информацию была отправка факса. Именно ей Джордан и воспользовался.

Слухи о том, что Джордан заканчивает свой 17-месячный отпуск заполнили мир баскетбола с тех пор, как в марте он начал тренироваться с Чикаго. Стало очевидно, что его камбэк – дело ближайших дней, ведь ему нужно было набрать форму перед стартом плей-офф, хотя особых амбиций на концовку сезона у Чикаго не было. И вот пришло время подтвердить возвращение на официальном уровне. Фальк написал несколько версий пресс-релиза и передал их Джордану на рассмотрение.

«Ему не понравились эти варианты», - сказал Фальк. «Майкл сказал: «Я сделаю это сам».

Итак, Джордан взял лист бумаги и написал два слова, которые отражали все, что он хотел сказать: «Я вернулся».

Хотя возможность передавать изображения и слова по линиям связи появилась в середине XIX века, сочетание промышленных стандартов и настольных компьютеров в 1980-х годах сделало факсимильную связь наиболее распространенной. Жадный аппетит к статистике и информации сделал факсы естественным приспособлением для мира спорта, и они стали предпочтительным методом внутренней и внешней коммуникации.

«Мы долгое время работали с факсом», - сказал Брайан Макинтайр, бывший директор отдела коммуникаций НБА.

Факс также был идеальным инструментом для реализации растущих глобальных устремлений лиги. Джош Розенфельд стал первым директором НБА по международным связям с общественностью в 1990 году – и факс был эффективным способом справиться с разницей во времени между всеми его контактами. Когда Розенфельд прибыл утром в свой нью-йоркский офис, его ждало от 10 до 15 факсов из Европы, а факсы из Японии начали поступать к концу его рабочего дня.

Отправка факсов была частью жизни Розенфельда с конца 1970-х годов, когда он работал в компании, которая отправляла материалы репортеров из пресс-ложи стадионов в редакции изданий. В 1980-х годах, когда он был публицистом в Лос-Анджелес Лейкерс, Розенфельд в день матчей не ложился спать до раннего утра, обновляя статистику команды (отсутствие компьютеров означало, что каждую страницу приходилось перепечатывать), а затем использовал факс в отеле для отправки данных в PR-отдел следующего соперника. Поскольку чернила на входящих факсах часто «растекались» и размазывались, получателю обычно приходилось перепечатывать их, прежде чем делать копии для распространения на носителях.

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«Это кажется таким устаревшим», - вспоминает Розенфельд.

Появление факсов по запросу в 1990-х годах стало большим прорывом. Команды могли загружать свои игровые данные и выпуски новостей в хост-службу, которая делала их доступными круглосуточно и без выходных для репортеров, когда те звонили со своих факсов и вводили соответствующий кодовый номер.

В те года факсы казались холодными и безразличными. Даже корневое слово факса подразумевало, что то, что вы держите в руках, было недостоверным и неоригинальным. Бывшему главному тренеру Нью-Йорка Пэту Райли однажды даже пришлось оправдываться после того, как он подал заявление об уходе из Никс по факсу.

«Не имело никакого значения, пришлю ли я заявление по факсу, позвоню по телефону или еще как-то», - сказал Райли после того, как его спросили о факсе. «Я подал в отставку за две недели до отправки факса, и единственная причина, по которой факс вошел в моду, – это то, что комиссар приказал мне отправить факс».

Это был самый печально известный факс в истории НБА. Но не самый исторически значимый.

Элисон Садофски, которая была директором по работе с медиа в агентстве Дэвида Фальк, вышла из душа в третью субботу марта 1995 года и увидела мигающий свет на ее автоответчике. Было семь сообщений от Фалька, каждое из которых становилось все более актуальным и выражало одну и ту же тему: «Приезжай в офис прямо сейчас».

Садофски вспоминает, как зашла в офис в 11 утра, а затем провела следующие два часа, отправляя факс, перевернувший мир спорта, – это был первый шаг к тому, что стало второй частью легендарной династии Буллз 1990-х.

«Все нужно было делать индивидуально», - говорит Садофски. «Это не было похоже на массовую рассылку электронной почты».

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Протокол факса означал, что для каждого получателя нужно набирать титульный лист. Это всегда предшествовало фактическому содержанию. На отправку каждого факса уходило несколько минут, затем ей приходилось ждать получения квитанции с подтверждением.

В офисе было два факсимильных аппарата – один для исходящих и один для входящих. Для получения новостей такого масштаба она использовала оба аппарата для отправки факсов в новостные агентства Чикаго, Associated Press и крупные национальные агентства, такие как ESPN, The Washington Post и New York Times.

Садофски напечатала сообщение на фирменном бланке Falk Associates Management Enterprises и добавила свой стандартный вводный текст для пресс-релиза. Полностью факс выглядел так:

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ. (18 марта 1995 года) – Следующее заявление было выпущено сегодня Майклом Джорданом через свое доверенное лицо и бизнес-менеджера Дэвида Б. Фалька, председателя компании Falk Associates Management Enterprises, Inc. («FAME»), расположенной в Вашингтоне, округ Колумбия, в ответ на вопросы о его дальнейших карьерных планах:

«Я вернулся».

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Фальк не приписывает себе авторство факса, но он ценит силу заявления, состоящего из двух слов.

«Как это было элегантно и упрощенно», - сказал Фальк. «Это был винтажный Джордан».

Истинные фанаты НБА и персонально Майкла Джордана, конечно же, знают, что было дальше. «Его Воздушество» спустя 17 месяцев после ухода в бейсбол воссоединился с Филом Джексоном, Скотти Пиппеном и компанией, чтобы собрать еще один три-пит и окончательно утвердиться на вершине списка величайших баскетболистов всех времен и народов.

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В статье: НБА Майкл Джордан Чикаго Буллз
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