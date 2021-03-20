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НБА. Портленд дома побеждает Даллас, Чикаго в овертайме проигрывает Денверу
Результаты тура НБА
В ночь с 20 на 21 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" - "Сакраменто"
96 - 107 (22-28; 23-27; 36-27; 15-25)
"Кливленд" - "Сан-Антонио"
110 - 116 (22-25; 20-29; 24-27; 44-35)
"Майами" - "Индиана"
110 - 137 (30-32; 28-36; 24-31; 28-38)
"Мемфис" - "Голден-Стейт"
103 - 116 (26-34; 22-33; 24-24; 31-25)
"Орландо" - "Бруклин"
121 - 113 (35-29; 29-33; 39-22; 18-29)
"Торонто" - "Юта"
112 - 115 (27-23; 27-32; 23-24; 35-36)
"Хьюстон" - "Детройт"
100 - 113 (28-27; 23-28; 26-29; 23-29)
"Денвер" - "Чикаго"
131 - 127 после ОТ (20-30; 27-25; 34-34; 35-27; 15-11)
"Портленд" - "Даллас"
125 - 119 (37-33; 27-27; 29-38; 32-21)
"Финикс" - "Миннесота"
113 - 101 (34-29; 30-25; 19-24; 30-23)
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