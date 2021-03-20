  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Портленд дома побеждает Даллас, Чикаго в овертайме проигрывает Денверу
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Портленд дома побеждает Даллас, Чикаго в овертайме проигрывает Денверу

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Портленд дома побеждает Даллас, Чикаго в овертайме проигрывает Денверу

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" - "Сакраменто"

96 - 107 (22-28; 23-27; 36-27; 15-25)

"Кливленд" - "Сан-Антонио"

110 - 116 (22-25; 20-29; 24-27; 44-35)

"Майами" - "Индиана"

110 - 137 (30-32; 28-36; 24-31; 28-38)

"Мемфис" - "Голден-Стейт"

103 - 116 (26-34; 22-33; 24-24; 31-25)

"Орландо" - "Бруклин"

121 - 113 (35-29; 29-33; 39-22; 18-29)

"Торонто" - "Юта"

112 - 115 (27-23; 27-32; 23-24; 35-36)

"Хьюстон" - "Детройт"

100 - 113 (28-27; 23-28; 26-29; 23-29)

"Денвер" - "Чикаго"

131 - 127 после ОТ (20-30; 27-25; 34-34; 35-27; 15-11)

"Портленд" - "Даллас"

125 - 119 (37-33; 27-27; 29-38; 32-21)

"Финикс" - "Миннесота"

113 - 101 (34-29; 30-25; 19-24; 30-23)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...