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НБА. Клипперс дома уверенно побеждают Шарлотт, Сакраменто на выезде уступает Филадельфии

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Клипперс дома уверенно побеждают Шарлотт, Сакраменто на выезде уступает Филадельфии

UA-Футбол
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В ночь с 20 на 21 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Мемфис" - "Голден-Стейт"

111 - 103 (28-24; 21-27; 33-28; 29-24)

"Филадельфия" - "Сакраменто"

129 - 105 (42-21; 31-31; 33-28; 23-25)

"Милуоки" - "Сан-Антонио"

120 - 113 (26-33; 31-17; 31-34; 32-29)

"Клипперс" - "Шарлотт"

125 - 98 (37-21; 29-23; 32-32; 27-22)

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В статье: НБА
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