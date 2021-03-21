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НБА. Клипперс дома уверенно побеждают Шарлотт, Сакраменто на выезде уступает Филадельфии
Результаты тура НБА
В ночь с 20 на 21 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Мемфис" - "Голден-Стейт"
111 - 103 (28-24; 21-27; 33-28; 29-24)
"Филадельфия" - "Сакраменто"
129 - 105 (42-21; 31-31; 33-28; 23-25)
"Милуоки" - "Сан-Антонио"
120 - 113 (26-33; 31-17; 31-34; 32-29)
"Клипперс" - "Шарлотт"
125 - 98 (37-21; 29-23; 32-32; 27-22)
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