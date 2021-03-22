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Михайлюк набрал 15 очков в победном матче Оклахомы против Хьюстона

Баскетбол
(1 голосов)

Отличный день для украинского легионера Тандер

Михайлюк набрал 15 очков в победном матче Оклахомы против Хьюстона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оклахома в плотном матче на выезде обыграла Хьюстон и продолжила борьбу за места в зоне плей-ин в Западной конференции.

Святослав Михайлюк в своем втором поединке после обмена из Детройта отыграл почти 21 минуту и вошел в тройку самых результативных игроков Тандер.

На счету украинца 15 очков (6 из 11 с игры, 3 из 6 трехочковых), 4 подбора и 3 передачи, а его показатель полезности составил «+1».

Святослав Михайлюк в четвертый раз за последние пять матчей набрал как минимум 10 очков и реализовал как минимум три трехочковых.

Хьюстон – Оклахома 112:114 (22:31, 40:35, 23:24, 27:24)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
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