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Михайлюк набрал 15 очков в победном матче Оклахомы против Хьюстона
Отличный день для украинского легионера Тандер
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оклахома в плотном матче на выезде обыграла Хьюстон и продолжила борьбу за места в зоне плей-ин в Западной конференции.
Святослав Михайлюк в своем втором поединке после обмена из Детройта отыграл почти 21 минуту и вошел в тройку самых результативных игроков Тандер.
На счету украинца 15 очков (6 из 11 с игры, 3 из 6 трехочковых), 4 подбора и 3 передачи, а его показатель полезности составил «+1».
Святослав Михайлюк в четвертый раз за последние пять матчей набрал как минимум 10 очков и реализовал как минимум три трехочковых.
Хьюстон – Оклахома 112:114 (22:31, 40:35, 23:24, 27:24)
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