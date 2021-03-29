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Бруклин подписал Олдриджа

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Это вообще законно?

Бруклин подписал Олдриджа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Семикратный участник Матчей всех звезд ЛаМаркус Олдридж официально стал игроком Бруклина. Ранее 35-летний бигмен договорился с Сан-Антонио о выкупе контракта.

Олдридж за 15 лет в НБА в составе Сан-Антонио и Портленда набрал 19 887 очков. ЛаМаркус является шестым самым результативным действующим баскетболистом НБА, а также входит в топ-10 по количеству реализованных бросков с игры, подборов, блок-шотов и сыгранных матчей.

В текущем сезоне Олдридж провел 21 матч, набирая в среднем за игру по 13,7 очка, 4,5 подбора и 1,7 передачи.

В Бруклине ЛаМаркус Олдридж будет играть вместе с Кевином Дюрантом, Джеймсом Харденом, Кайри Ирвингом, Блэйком Гриффином и ДеАндре Джорданом.

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В статье: НБА Бруклин Нетс ЛаМаркус Олдридж
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