Бруклин подписал Олдриджа

Семикратный участник Матчей всех звезд ЛаМаркус Олдридж официально стал игроком Бруклина. Ранее 35-летний бигмен договорился с Сан-Антонио о выкупе контракта.

Олдридж за 15 лет в НБА в составе Сан-Антонио и Портленда набрал 19 887 очков. ЛаМаркус является шестым самым результативным действующим баскетболистом НБА, а также входит в топ-10 по количеству реализованных бросков с игры, подборов, блок-шотов и сыгранных матчей.

В текущем сезоне Олдридж провел 21 матч, набирая в среднем за игру по 13,7 очка, 4,5 подбора и 1,7 передачи.

В Бруклине ЛаМаркус Олдридж будет играть вместе с Кевином Дюрантом, Джеймсом Харденом, Кайри Ирвингом, Блэйком Гриффином и ДеАндре Джорданом.