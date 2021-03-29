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Бруклин подписал Олдриджа
Это вообще законно?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Семикратный участник Матчей всех звезд ЛаМаркус Олдридж официально стал игроком Бруклина. Ранее 35-летний бигмен договорился с Сан-Антонио о выкупе контракта.
You already know. pic.twitter.com/i1hG9luFct— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 29, 2021
Олдридж за 15 лет в НБА в составе Сан-Антонио и Портленда набрал 19 887 очков. ЛаМаркус является шестым самым результативным действующим баскетболистом НБА, а также входит в топ-10 по количеству реализованных бросков с игры, подборов, блок-шотов и сыгранных матчей.
В текущем сезоне Олдридж провел 21 матч, набирая в среднем за игру по 13,7 очка, 4,5 подбора и 1,7 передачи.
В Бруклине ЛаМаркус Олдридж будет играть вместе с Кевином Дюрантом, Джеймсом Харденом, Кайри Ирвингом, Блэйком Гриффином и ДеАндре Джорданом.
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