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Киев-Баскет сообщил о трех случаях коронавируса в команде

Баскетбол
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Среди заболевших один баскетболист

Киев-Баскет сообщил о трех случаях коронавируса в команде

фото - kyiv-basket.com.ua

Новина українською

"Плановое тестирование игроков на коронавирус перед выездом в Черкассы выявило сразу несколько положительных тестов среди игроков и персонала столичного клуба.

В частности, положительные тесты были обнаружены у игрока желто-черных Сергея Павлова, у ассистента главного тренера Артема Слипенчука, а также у врача-массажиста Сергея Гумеля.

Все трое в настоящее время проходят лечение на самоизоляции, поэтому команда Айнарс Багатскиса вынуждена будет обходиться без трех членов делегации", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Киев-Баскета.

Киев-Баскет сегодня в 15:00 по столичному времени в 1/4 финала Кубка Украины сыграет с БК Запорожье.

Киев-Баскет с показателем 23-5 лидирует в регулярном чемпионате Суперлиги.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет коронавирус
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