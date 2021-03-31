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Киев-Баскет сообщил о трех случаях коронавируса в команде
Среди заболевших один баскетболист
фото - kyiv-basket.com.ua
"Плановое тестирование игроков на коронавирус перед выездом в Черкассы выявило сразу несколько положительных тестов среди игроков и персонала столичного клуба.
В частности, положительные тесты были обнаружены у игрока желто-черных Сергея Павлова, у ассистента главного тренера Артема Слипенчука, а также у врача-массажиста Сергея Гумеля.
Все трое в настоящее время проходят лечение на самоизоляции, поэтому команда Айнарс Багатскиса вынуждена будет обходиться без трех членов делегации", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Киев-Баскета.
Киев-Баскет сегодня в 15:00 по столичному времени в 1/4 финала Кубка Украины сыграет с БК Запорожье.
Киев-Баскет с показателем 23-5 лидирует в регулярном чемпионате Суперлиги.
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