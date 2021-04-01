Михайлюк: В Оклахоме мне помогли быстро влиться в коллектив

Святослав Михайлюк в победном матче против Торонто (113:103) набрал рекордные в Оклахоме 22 очка. Также украинец отметился персональным рекордом, собрав 9 подборов.

"Играли сплоченно, неэгоистично, хорошо двигали мяч, каждый бился в защите. Это ключевые факторы победы. Все в команде отметились набранными очками? Это большое достижение. Все в команде с уважением относятся друг к другу, готовы задействовать партнеров.

Сегодня мы уступали по ходу матча, но все парни себя проявили в решающий момент. В этом вся суть. Каждый готов проявить себя и делает шаг вперед, когда в этом есть наибольшая потребность для команды.

Рекордные 22 очка в сезоне, из которых 10 в четвертой четверти? Я хорошо двигался по паркету. Как я говорил ранее, команда отлично двигает мяч и создает открытые возможности для каждого игрока. Не только для меня, но и для всех моих одноклубников. Я думаю, что мы хорошо двигали мяч и создавали возможности каждому игроку.

В Тандер собрана отличная группа парней. Здесь классная энергия. Я пришел сюда и меня приняли как члена семьи. Это важно, что мне помогли быстро влиться в коллектив", - сказал Михайлюк.

Святослав Михайлюк с момента обмена из Детройта в Оклахому провел 7 матчей. В среднем за игру украинец набирает по 10,9 очка, 3,3 подбора и 1,6 передачи.