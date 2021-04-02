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Йокич и Харден – игроки месяца в НБА
Лига назвала главных героев марта
Во второй раз в сезоне лучшими игроками месяца стали центровой Денвера Никола Йокич и разыгрывающий Бруклина Джеймс Харден.
The Kia NBA Players of the Month for March! #KiaPOTM— NBA (@NBA) April 1, 2021
West: Nikola Jokic (@nuggets)
East: James Harden (@BrooklynNets) pic.twitter.com/nHNtYR6GZ6
Среди новичков НБА на Востоке в третий раз в сезоне отметила ЛаМело Болла (Шарлотт), а на Западе впервые ежемесячную награду забрал Энтони Эдвардс из Миннесоты.
Тренерами марта по версии НБА стали Нэйт Макмиллан (Атланта) и Монти Уильямс (Финикс).
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