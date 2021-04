Йокич и Харден – игроки месяца в НБА

Во второй раз в сезоне лучшими игроками месяца стали центровой Денвера Никола Йокич и разыгрывающий Бруклина Джеймс Харден.

The Kia NBA Players of the Month for March! #KiaPOTM



West: Nikola Jokic (@nuggets)

East: James Harden (@BrooklynNets) pic.twitter.com/nHNtYR6GZ6