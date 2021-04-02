Йокич и Харден – игроки месяца в НБА

Во второй раз в сезоне лучшими игроками месяца стали центровой Денвера Никола Йокич и разыгрывающий Бруклина Джеймс Харден.

Среди новичков НБА на Востоке в третий раз в сезоне отметила ЛаМело Болла (Шарлотт), а на Западе впервые ежемесячную награду забрал Энтони Эдвардс из Миннесоты.

Тренерами марта по версии НБА стали Нэйт Макмиллан (Атланта) и Монти Уильямс (Финикс).