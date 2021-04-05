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Будивельник бьет Мавпы в финале Кубка Украины: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Смотрим, как киевляне брали титул

Будивельник бьет Мавпы в финале Кубка Украины: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - fbu.ua

Новина українською

Будивельник в финале Кубка Украины разгромил Черкасские Мавпы (93:70) и выиграл первый титул после возрождения.

Самым ценным игроком матча стал Стивен Бертт, на счету которого 33 очка и 8 результативных передач.

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В статье: Кубок Украины по баскетболу БК Будивельник (Киев) БК Черкаські мавпи
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