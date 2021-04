Клипперс подпишут экс-звезду НБА

Четырехкратный участник Матча всех звезд ДеМаркус Казинс подпишет с Клипперс 10-дневный контракт, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

The Clippers are signing four-time All-Star DeMarcus Cousins to a 10-day contract this week, pending clearance of health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium.