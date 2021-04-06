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Михайлюк набрал 17 очков в матче с Детройтом
Напомнил бывшим о себе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оклахома в домашнем матче против Детройта провалилась в защите и потерпела разгромное поражение.
Святослав Михайлюк на матч с бывшей командой вышел в стартовой пятерке и отыграл 26 минут. За это время украинец набрал 17 очков (5 из 10 с игры, 1 из 4 трехочковых, 6 из 6 с линии штрафных), собрал 3 подбора, отдал 2 результативных передачи и сделал рекордные в карьере 4 перехвата. Показатель полезности Михайлюка составил «-22».
В сезоне 2020-2021 Святослав Михайлюк в НБА в среднем за игру набирает по 7,6 очка, 2,3 подбора и 1,5 передачи.
Оклахома – Детройт 108:132 (19:30, 28:28, 30:35, 31:39)
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