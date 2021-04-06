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Лейкерс подписал контракт с 28-летним защитником
Маклемор перешел в качестве свободного агента
Свободный агент Бен Маклемор договорился о контракте с "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".
Контракт "Лейкерс" с Маклемором рассчитан до конца текущего сезона. 28-летний защитник несколько дней назад был отчислен из "Хьюстон Рокетс", где провёл первую половину сезона. В 32 матчах за клуб из Техаса он набирал в среднем 7,4 очка и 2,1 подбора при точности 33,1% трёхочковых. В прошлом сезоне Бен реализовывал 40% бросков из-за дуги.
Интерес к Маклемору проявили многие команды-контендеры, включая "Милуоки Бакс".
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