Лень собрал дабл-дабл в матче с Сан-Антонио

Вашингтон, несмотря на 45 очков Брэдли Била, в овертайме проиграл Сан-Антонио и упустил шанс продлить победную серию до девяти матчей.

Алексей Лень провел на площадке всего 23 минуты, что не помешало украинцу оформить первый дабл-дабл в сезоне. На его счету 17 очков (8 из 9 с игры, 1 из 1 трехочковых 0 из 1 с линии штрафных) и 10 подборов. Показатель полезности Леня составил «+6».

В сезоне 2020-2021 Алексей Лень в среднем за игру набирает по 6,7 очка и 3,9 подбора.

Вашингтон – Сан-Антонио 143:146 OT (34:38, 28:27, 33:30, 38:38, 10:13)