  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лень собрал дабл-дабл в матче с Сан-Антонио
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лень собрал дабл-дабл в матче с Сан-Антонио

Баскетбол
(1 голосов)

Первый в сезоне

Лень собрал дабл-дабл в матче с Сан-Антонио

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашингтон, несмотря на 45 очков Брэдли Била, в овертайме проиграл Сан-Антонио и упустил шанс продлить победную серию до девяти матчей.

Алексей Лень провел на площадке всего 23 минуты, что не помешало украинцу оформить первый дабл-дабл в сезоне. На его счету 17 очков (8 из 9 с игры, 1 из 1 трехочковых 0 из 1 с линии штрафных) и 10 подборов. Показатель полезности Леня составил «+6».

В сезоне 2020-2021 Алексей Лень в среднем за игру набирает по 6,7 очка и 3,9 подбора.

Вашингтон – Сан-Антонио 143:146 OT (34:38, 28:27, 33:30, 38:38, 10:13)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...