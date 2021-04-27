Как Лень оформлял дабл-дабл в матче с Сан-Антонио. ВИДЕО

Центровой Вашингтона Алексей Лень в матче с Сан-Антонио (143:146) всего за 23 минуты собрал второй дабл-дабл в сезоне (17+10 подборов).

Лень провел третий самый результативный матч в сезоне и повторил личный рекорд сезона по количеству точных бросков с игры.