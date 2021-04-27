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Как Лень оформлял дабл-дабл в матче с Сан-Антонио. ВИДЕО

Баскетбол
(2 голосов)

Один из лучших матчей украинца в сезоне

Как Лень оформлял дабл-дабл в матче с Сан-Антонио. ВИДЕО

Steven Gosling, Getty Images

Новина українською

Центровой Вашингтона Алексей Лень в матче с Сан-Антонио (143:146) всего за 23 минуты собрал второй дабл-дабл в сезоне (17+10 подборов).

Лень провел третий самый результативный матч в сезоне и повторил личный рекорд сезона по количеству точных бросков с игры.

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Кэпиталз
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