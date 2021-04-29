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Прометей снова обыграл Будивельник в матче Суперлиги

Баскетбол
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Хозяева превзошли соперника

Прометей снова обыграл Будивельник в матче Суперлиги

Новина українською

Прометей принимал Будивельник в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Хозяева провели мощную первую четверть, за счет которой сумели завладеть преимуществом до большого перерыва.

Будивельник сумел сбить темп соперника во второй четверти и пытался использовать потери Прометея. Киевляне лучше провели вторую четверть, но хозяева сохранили +9 перед второй частью матча.

Вторая половина проходила под диктовку хозяев. Прометей демонстрировал высокое качество игры в нападении. Команда из Каменского атаковала с высоким процентом из-за дуги, реализовав 12 из 24 трехочковых. Команда Гинзбурга выглядела свежее соперника и уже в четвертой четверти окончательно доказала свое превосходство над киевлянами, которые оказались не готовы к такому давлению.

Прометей впервые в сезоне победил Будивельник выиграв последний матч сезонной серии со счетом 98:78.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

29 апреля

Прометей - Будивельник 98:78 (32:16, 15:22, 22:19, 29:21)

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В статье: БК Будивельник (Киев) БК Прометей (Камянское)
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