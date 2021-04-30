Химик переиграл Харьковских Соколов благодаря уверенному отрыву в первой половине матча

Химик победил дома Харьковских Соколов в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 82:72.

Хозяева матча настойчиво бросились вперед с первых секунд матча. Гости не успевали сдерживать стремительные атаки Химика и на мгновение харьковчанам удалось сбить темп хозяев.

Химик продолжил давление и на большой перерыв оторвался на 14 очков. Особенно заметной было преимущество хозяев в реализации трехочковых.

Однако гости не оставляли попыток улучшить свое положение. Во второй половине Химик несколько сбавил темп, поэтому харьковчане взялись отыгрывать отставание. И южненцы не столь успокоились, чтобы выпустить контроль над ситуацией. Поэтому спокойно довели встречу до 21 победы в чемпионате.

Суперлига Париматч

Регулярный чемпионат

Химик (Южный) - Харьковские Соколы - 82:72 (24:17, 29:22, 16:18, 13:15)