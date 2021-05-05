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НБА: Милуоки повторно обыграл Бруклин, Клипперс дожали Торонто
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - macon.com
Детройт – Шарлотт 99:102 (28:30, 21:23, 23:25, 27:24)
Кливленд – Финикс 118:134 OT (24:30, 29:29, 35:31, 26:24, 4:20)
Милуоки – Бруклин 124:118 (34:33, 32:25, 26:36, 32:24)
Майами – Даллас 113:127 (39:30, 15:33, 23:35, 36:29)
Нью-Орлеан – Голден Стэйт 108:103 (32:34, 24:23, 19:22, 33:24)
Клипперс – Торонто 105:100 (26:30, 22:24, 34:28, 23:18)
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