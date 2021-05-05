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Эффектный данк форварда Финикса – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
фото - hoopshabit.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте оказался форвард Финикса Кэм Джонсон и его яркий данк в победном матче против Кливленда.
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