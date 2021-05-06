Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лень набрал 2 очка в поражении от Милуоки
Неудачный день для украинца
Steven Gosling, Getty Images
Вашингтон, несмотря на 42 очка Брэдли Била и трипл-дабл Рассела Уэстбрука (29+12 подборов+17 передач), на выезде минимально проиграл Милуоки.
Алексей Лень за 16 минут набрал всего 2 очка (1 из 4 с игры) и собрал 4 подбора. Показатель полезности украинского центрового Уизардс составил «+3».
Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 6,8 очка и 3,9 подбора.
Милуоки – Вашингтон 135:134 (29:37, 42:34, 32:24, 32:39)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вылет Реала из ЛЧ, победы Зари и Колоса, приз Малиновскому. Главные новости за 5 мая
- Челси – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча
- Лига Чемпионов. Челси – Реал 2:0. Английскому финалу быть
- Уэстбрук стал рекордсменом НБА
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...