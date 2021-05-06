Лень набрал 2 очка в поражении от Милуоки

Вашингтон, несмотря на 42 очка Брэдли Била и трипл-дабл Рассела Уэстбрука (29+12 подборов+17 передач), на выезде минимально проиграл Милуоки.

Алексей Лень за 16 минут набрал всего 2 очка (1 из 4 с игры) и собрал 4 подбора. Показатель полезности украинского центрового Уизардс составил «+3».

Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 6,8 очка и 3,9 подбора.

Милуоки – Вашингтон 135:134 (29:37, 42:34, 32:24, 32:39)