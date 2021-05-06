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Аллей-уп Леня – в топ-10 моментов дня в НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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Вот и Алексей отметился в десятке лучших хайлайтов дня

Аллей-уп Леня – в топ-10 моментов дня в НБА. ВИДЕО

фото - nba.com/wizards/

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.

На седьмом месте традиционного рейтинга очутился украинский центровой Вашингтона Алексей Лень, который в матче с Милуоки отметился симпатичным аллей-упом после передачи Брэдли Била.

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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