Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аллей-уп Леня – в топ-10 моментов дня в НБА. ВИДЕО
Вот и Алексей отметился в десятке лучших хайлайтов дня
фото - nba.com/wizards/
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На седьмом месте традиционного рейтинга очутился украинский центровой Вашингтона Алексей Лень, который в матче с Милуоки отметился симпатичным аллей-упом после передачи Брэдли Била.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вылет Реала из ЛЧ, победы Зари и Колоса, приз Малиновскому. Главные новости за 5 мая
- Объявлен лучший игрок полуфинала Лиги чемпионов Челси - Реал
- Дидье Дрогба: Обе команды Челси - в финале Лиги чемпионов!
- Уэстбрук стал рекордсменом НБА
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...