  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Лейкерс бьют Финикс, фиаско Клипперс в Нью-Йорке
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Лейкерс бьют Финикс, фиаско Клипперс в Нью-Йорке

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс бьют Финикс, фиаско Клипперс в Нью-Йорке

фото - latimes.com

Новина українською

Бостон – Майами 124:130 (23:36, 30:43, 31:26, 40:25)

Клипперс – Нью-Йорк 100:106 (29:26, 25:30, 20:23, 26:27)

Кливленд – Даллас 97:124 (30:39, 23:25, 19:34, 25:26)

Шарлотт – Нью-Орлеан 110:112 (25:34, 42:23, 29:32, 14:23)

Орландо – Миннесота 96:128 (19:34, 25:40, 25:33, 27:21)

Детройт – Чикаго 96:108 (18:28, 21:29, 29:26, 28:25)

Лейкерс – Финикс 123:110 (30:19, 29:28, 39:30, 25:33)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...