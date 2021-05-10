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НБА: Лейкерс бьют Финикс, фиаско Клипперс в Нью-Йорке
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - latimes.com
Бостон – Майами 124:130 (23:36, 30:43, 31:26, 40:25)
Клипперс – Нью-Йорк 100:106 (29:26, 25:30, 20:23, 26:27)
Кливленд – Даллас 97:124 (30:39, 23:25, 19:34, 25:26)
Шарлотт – Нью-Орлеан 110:112 (25:34, 42:23, 29:32, 14:23)
Орландо – Миннесота 96:128 (19:34, 25:40, 25:33, 27:21)
Детройт – Чикаго 96:108 (18:28, 21:29, 29:26, 28:25)
Лейкерс – Финикс 123:110 (30:19, 29:28, 39:30, 25:33)
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