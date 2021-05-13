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Атланта и Нью-Йорк вышли в плей-офф НБА

Баскетбол
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Еще плюс два участника пост-сезона

Атланта и Нью-Йорк вышли в плей-офф НБА

фото - USA TODAY Sports

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После сегодняшних матчей регулярного чемпионата досрочно в плей-офф от Восточной конференции пробились Атланта и Нью-Йорк.

Никс сыграют в плей-офф впервые с 2013 года, а Хоукс – впервые с 2017-го.

Ранее от Востока в плей-офф пробились Филадельфия, Бруклин, Милуоки и Майами.

Еще две путевки в плей-офф будут разыграны в турнире плей-ин. На данный момент известны три из четырех участников дополнительного турнира – Бостон, Шарлотт и Индиана. Четвертой командой станет Вашингтон Алексея Леня или Чикаго.

Ранее UA-Футбол представил результаты сегодняшних матчей регулярного чемпионата НБА.

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В статье: НБА Атланта Хоукс Нью-Йорк Никс
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