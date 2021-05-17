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Карри стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НБА и повторил рекорд Джордана

Баскетбол
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Он невероятен

Карри стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НБА и повторил рекорд Джордана

фото - mercurynews.com

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Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри набрал 46 очков в заключительном матче регулярного чемпионата против Мемфиса (113:101) и во второй раз в карьере выиграл гонку бомбардиров.

Карри в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирал по 32,0 очка. Лидер Воинов оставил позади Брэдли Била из Вашингтона (31,4), Дамьена Лилларда из Портленда (28,9) и Джоэля Эмбиида из Филадельфии (28,5).

Карри стал лишь вторым баскетболистом в истории НБА, которому после достижения 33-летия удалось выиграть титул лучшего скорера регулярного чемпионата. Ранее подобное достижение оформил легендарный Майкл Джордан.

Также Стефен Карри стал четвертым баскетболистом в истории, которому удавалось больше одного раза стать чемпионом НБА, MVP и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. В этой списке Карри присоединился к Джордану, Уилту Чемберлену и Кариму Абдул-Джаббару.

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В статье: НБА Стефен Карри Майкл Джордан
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