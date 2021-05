Карри стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НБА и повторил рекорд Джордана

Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри набрал 46 очков в заключительном матче регулярного чемпионата против Мемфиса (113:101) и во второй раз в карьере выиграл гонку бомбардиров.

Карри в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирал по 32,0 очка. Лидер Воинов оставил позади Брэдли Била из Вашингтона (31,4), Дамьена Лилларда из Портленда (28,9) и Джоэля Эмбиида из Филадельфии (28,5).

Карри стал лишь вторым баскетболистом в истории НБА, которому после достижения 33-летия удалось выиграть титул лучшего скорера регулярного чемпионата. Ранее подобное достижение оформил легендарный Майкл Джордан.

At 33 years old, Steph Curry joins Michael Jordan as the only players in NBA history to lead the league in scoring in a season at age 33 or older. pic.twitter.com/NyJvNfmQsv