Карри и Уэстбрук – лучшие баскетболисты мая в НБА

НБА объявила главных героев последнего месяца регулярного чемпионата.

На Западе лучшим игроком мая стал разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри (36,8 очка, 5,6 передачи и 5,1 подбора в среднем за игру), а на Востоке ежемесячную награду забрал его коллега по амплуа Рассел Уэстбрук из Вашингтона (26,3 очка, 13,8 подбора и 16,1 передачи), который в мае стал рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов.

The Kia NBA Players of the Month for May! #KiaPOTM



West: @StephenCurry30 (@warriors)

East: @russwest44 (@WashWizards) pic.twitter.com/gwS1H92lyW