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Карри и Уэстбрук – лучшие баскетболисты мая в НБА

Баскетбол
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Карри и Уэстбрук – лучшие баскетболисты мая в НБА

Новина українською

НБА объявила главных героев последнего месяца регулярного чемпионата.

На Западе лучшим игроком мая стал разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри (36,8 очка, 5,6 передачи и 5,1 подбора в среднем за игру), а на Востоке ежемесячную награду забрал его коллега по амплуа Рассел Уэстбрук из Вашингтона (26,3 очка, 13,8 подбора и 16,1 передачи), который в мае стал рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов.

Тренерами месяца в НБА стали Терри Стоттс (Портленд) и Том Тибодо (Нью-Йорк).

Среди новичков равных не было Энтони Эдвардсу (Миннесота) и Ар Джей Хэмптону (Орландо).

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В статье: НБА Стефен Карри Рассел Уэстбрук
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