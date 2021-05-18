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Карри и Уэстбрук – лучшие баскетболисты мая в НБА
Все закономерно
НБА объявила главных героев последнего месяца регулярного чемпионата.
На Западе лучшим игроком мая стал разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри (36,8 очка, 5,6 передачи и 5,1 подбора в среднем за игру), а на Востоке ежемесячную награду забрал его коллега по амплуа Рассел Уэстбрук из Вашингтона (26,3 очка, 13,8 подбора и 16,1 передачи), который в мае стал рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов.
The Kia NBA Players of the Month for May! #KiaPOTM— NBA (@NBA) May 17, 2021
West: @StephenCurry30 (@warriors)
East: @russwest44 (@WashWizards) pic.twitter.com/gwS1H92lyW
Тренерами месяца в НБА стали Терри Стоттс (Портленд) и Том Тибодо (Нью-Йорк).
Среди новичков равных не было Энтони Эдвардсу (Миннесота) и Ар Джей Хэмптону (Орландо).
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