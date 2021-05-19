  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Когда поймал кураж: Санон в матче с Будивельником набрал 21 очко за 6 минут. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когда поймал кураж: Санон в матче с Будивельником набрал 21 очко за 6 минут. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Таких перформансов Суперлига давно не видела

Когда поймал кураж: Санон в матче с Будивельником набрал 21 очко за 6 минут. ВИДЕО

фото - fbu.ua

Новина українською

Разыгрывающий БК Днепр Иссуф Санон набрал 21 очко за 6 минут решающей четверти третьего матча серии первого раунда плей-офф против Будивельника (81:72) и помог своей команде избежать досрочного вылета.

Всего в матче с Будивельником Санон набрал 27 очков (11 из 16 с игры, 3 из 5 трехочковых, 2 из 4 с линии штрафных).

Четвертый матч серии между Будивельником и Днепром состоится 20 мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига Иссуф Санон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...