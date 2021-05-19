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Когда поймал кураж: Санон в матче с Будивельником набрал 21 очко за 6 минут. ВИДЕО
Таких перформансов Суперлига давно не видела
фото - fbu.ua
Разыгрывающий БК Днепр Иссуф Санон набрал 21 очко за 6 минут решающей четверти третьего матча серии первого раунда плей-офф против Будивельника (81:72) и помог своей команде избежать досрочного вылета.
Всего в матче с Будивельником Санон набрал 27 очков (11 из 16 с игры, 3 из 5 трехочковых, 2 из 4 с линии штрафных).
Четвертый матч серии между Будивельником и Днепром состоится 20 мая.
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