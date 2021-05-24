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Лень набрал 12 очков в дебюте в плей-офф НБА

Баскетбол
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Но от поражения его команду это не спасло

Лень набрал 12 очков в дебюте в плей-офф НБА

Новина українською

Центровой сборной Украины Алексей Лень в составе Вашингтона накануне в матче первого раунда против Филадельфии дебютировал в плей-офф. Уизардс дали бой лучшей команде Востока, но все же потерпели поражение.

Лень провел на площадке всего 16 минут, что не помешало ему разделить с двумя одноклубниками третье место в списке самых результативных игроков команды. На счету украинца 12 очков (4 из 6 с игры, 4 из 7 с линии штрафных) и 3 подбора, а его показатель полезности составил «-16».

Второй матч серии между Филадельфией и Вашингтоном пройдет в четверг, 27 мая.

Филадельфия – Вашингтон 125:118 (27:28, 34:34, 38:31, 26:25)

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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