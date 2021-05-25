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Экс-игрок НБА арестован по подозрению в убийстве
Он сделал выстрел после ссоры со своим родственником
Бывший игрок НБА Кейт Эпплинг был арестован после стрельбы, устроенной им в понедельник, 24 мая.
По информации CBS Sports, баскетболист подозревается в убийстве 66-летнего мужчины после словесной ссоры.
Свидетель сообщил полиции, что слышал "несколько выстрелов" во время ссоры и вышел на улицу, чтобы увидеть, как Эпплинг "стоял там обескураженным". В руках у Эпплинга был пистолет.
Полиция арестовала Эпплинга. Баскетболист не оказал сопротивления.
29-летний уроженец Детройта не был выбран на драфте НБА в 2014 году, но выступал в Джи-лиге. Он поучаствовал в пяти играх за "Орландо Мэджик" в сезоне НБА-2015/2016.
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