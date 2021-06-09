Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аллей-уп Янга и Капелы – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
фото - ajc.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей второго раунда плей-офф.
На первом месте оказалась результативная атака Атланты в матче с Филадельфией с передачей Трэя Янга и эффектным окончанием от Клинта Капелы с сопротивлением Джоэля Эмбиида.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Форвард Динамо заинтересовал три испанских клуба
- Ребров: Моя зарплата в Ференцвароше была низкой
- Педриньо в Шахтере, травма Бензема, Моргенштерн в плейлисте сборной. Главные новости от 8 июня
- Запорожье победило Киев-Баскет в решающем матче за финал Суперлиги
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...