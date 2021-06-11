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НБА: Милуоки впервые обыграл Бруклин, Юта повела 2:0 в серии с Клипперс
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - barrons.com
Милуоки – Бруклин 86:83 (30:11, 15:31, 22:23, 19:18)
Счет в серии – 1:2
Юта – Клипперс 117:111 (30:29, 36:24, 27:33, 24:25)
Счет в серии – 2:0
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