Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмбиид превзошел антирекорд Джордана в плей-офф НБА
Тяжелый день для камерунца
фото - inquirer.com
Филадельфия в четвертом матче серии второго раунда плей-офф против Атланты упустила преимущество в 18 очков и позволила Хоукс сравнять счет (2:2).
Главным антигероем матча стал звездный центровой Сиксерс Джоэль Эмбиид, который после большого перерыва реализовал 0 из 12 бросков с игры и переписал антирекорд Майкла Джордана, который в 1997 году в финале плей-офф против Юты за половину выбросил 0 из 11.
Эмбиид в матче с Атлантой набрал 17 очков (4 из 20 с игры, 1 из 4 трехочковых, 8 из 8 с линии штрафных) и собрал 21 подбор.
В серии с Атлантой Джоэль Эмбиид в среднем за игру набирает по 30,8 очка, 13,0 подбора и 4,5 передачи.
Популярное сейчас
- Жеребьевкой стартует новый клубный турнир УЕФА. Вскоре своего соперника получит Ворскла
- Профессия - нелюдь: как Тони Шумахер едва не убил Патрика Баттистона
- Одно слово - Шик! Лучший гол четвертого дня Евро-2020
- Кайри Ирвинг выбыл на неопределенный срок из-за травмы
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО