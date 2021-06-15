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Эмбиид превзошел антирекорд Джордана в плей-офф НБА

Баскетбол
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Тяжелый день для камерунца

Эмбиид превзошел антирекорд Джордана в плей-офф НБА

фото - inquirer.com

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Филадельфия в четвертом матче серии второго раунда плей-офф против Атланты упустила преимущество в 18 очков и позволила Хоукс сравнять счет (2:2).

Главным антигероем матча стал звездный центровой Сиксерс Джоэль Эмбиид, который после большого перерыва реализовал 0 из 12 бросков с игры и переписал антирекорд Майкла Джордана, который в 1997 году в финале плей-офф против Юты за половину выбросил 0 из 11.

Эмбиид в матче с Атлантой набрал 17 очков (4 из 20 с игры, 1 из 4 трехочковых, 8 из 8 с линии штрафных) и собрал 21 подбор.

В серии с Атлантой Джоэль Эмбиид в среднем за игру набирает по 30,8 очка, 13,0 подбора и 4,5 передачи.

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В статье: НБА Филадельфия 76er Джоэль Эмбиид
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