Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях продает роскошный особняк за $ 46,5 млн
Особняк размещен в Пасифик-Палисейдс
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Шугар Рэй Леонард решил продать свой особняк в Калифорнии, запросив за него $ 46,5 млн. Об этом сообщил журналист Ларри Браун.
"Бывший боксёр Шугар Рэй Леонард продаёт свой особняк в Пасифик-Палисейдс за $ 46,5 млн. Неплохое местечко", — написал журналист в "Твиттере" и прикрепил к тексту фотографии особняка.
Former boxer Sugar Ray Leonard is selling his Pacific Palisades mansion for $46.5 million. Not a bad little place pic.twitter.com/XDagRGtTbk— Larry Brown (@LBSports) June 15, 2021
Популярное сейчас
- Расписание и результаты Евро-2020
- Вторая лига. Металл побеждает в суперфинале Второй лиги
- Стороженко отреагировал на информацию о том, что МХ 1925 уступит место в УПЛ Металлу
- Прометей впервые в истории стал чемпионом Украины по баскетболу
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО