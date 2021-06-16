  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях продает роскошный особняк за $ 46,5 млн
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях продает роскошный особняк за $ 46,5 млн

Баскетбол
(2 голосов)

Особняк размещен в Пасифик-Палисейдс

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях продает роскошный особняк за $ 46,5 млн

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Шугар Рэй Леонард решил продать свой особняк в Калифорнии, запросив за него $ 46,5 млн. Об этом сообщил журналист Ларри Браун.

"Бывший боксёр Шугар Рэй Леонард продаёт свой особняк в Пасифик-Палисейдс за $ 46,5 млн. Неплохое местечко", — написал журналист в "Твиттере" и прикрепил к тексту фотографии особняка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шугар Рэй Леонард
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...