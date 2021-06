Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях продает роскошный особняк за $ 46,5 млн

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Шугар Рэй Леонард решил продать свой особняк в Калифорнии, запросив за него $ 46,5 млн. Об этом сообщил журналист Ларри Браун.

"Бывший боксёр Шугар Рэй Леонард продаёт свой особняк в Пасифик-Палисейдс за $ 46,5 млн. Неплохое местечко", — написал журналист в "Твиттере" и прикрепил к тексту фотографии особняка.

Former boxer Sugar Ray Leonard is selling his Pacific Palisades mansion for $46.5 million. Not a bad little place pic.twitter.com/XDagRGtTbk