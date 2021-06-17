Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Атланта отыграла 26 очков у Филадельфии, Клипперс без Леонарда обыграли Юту
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юта – Клипперс 111:119 (37:36, 28:24, 18:32, 28:27)
Счет в серии - 3:2
Филадельфия – Атланта 106:109 (38:24, 24:16, 25:29, 19:40)
Счет в серии - 2:3
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 17 июня
- Евро-2020. Италия - Швейцария 3:0. Продолжение банкета
- Гол Похьянпалло в ворота сборной России, который не захотел засчитать арбитр
- Круче Джордана? Дюрант провел исторический матч в плей-офф
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...