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НБА: Атланта отыграла 26 очков у Филадельфии, Клипперс без Леонарда обыграли Юту

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Атланта отыграла 26 очков у Филадельфии, Клипперс без Леонарда обыграли Юту

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Юта – Клипперс 111:119 (37:36, 28:24, 18:32, 28:27)

Счет в серии - 3:2

Филадельфия – Атланта 106:109 (38:24, 24:16, 25:29, 19:40)

Счет в серии - 2:3

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В статье: НБА Атланта Хоукс Лос-Анджелес Клипперс
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