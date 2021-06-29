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НБА: Клипперс сократили отставание в финале Запада против Финикса

Баскетбол
(1 голосов)

Санз упустили шанс закрыть серию на домашней площадке

НБА: Клипперс сократили отставание в финале Запада против Финикса

фото - pennlive.com

Новина українською

Финикс – Клипперс 102:116 (26:36, 26:23, 26:32, 24:25)

Счет в серии – 3:2

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В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс
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