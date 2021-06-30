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НБА: Атланта разбила Милуоки в четвертом матче финала Востока
В серии снова равенство
фото - USA TODAY Sports
Атланта – Милуоки 110:88 (25:22, 26:16, 36:24, 23:26)
Счет в серии – 2:2
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