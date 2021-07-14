Сборная США в товарищеском матче разбила Аргентину

Сборная США по баскетболу после поражений от Нигерии и Австралии реабилитировалась перед болельщиками разгромной победой над Аргентиной (108:80).

У американцев самыми результативными стали Брэдли Бил и Кевин Дюрант – по 17 очков.

На групповом этапе Олимпиады сборная США под руководством Грегга Поповича сыграет с Францией, Чехией и Ираном.