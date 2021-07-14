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Сборная США в товарищеском матче разбила Аргентину

Баскетбол
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Первая победа американцев на пути к Токио

Сборная США в товарищеском матче разбила Аргентину

фото - nba.com

Новина українською

Сборная США по баскетболу после поражений от Нигерии и Австралии реабилитировалась перед болельщиками разгромной победой над Аргентиной (108:80).

У американцев самыми результативными стали Брэдли Бил и Кевин Дюрант – по 17 очков.

На групповом этапе Олимпиады сборная США под руководством Грегга Поповича сыграет с Францией, Чехией и Ираном.

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В статье: сборная США по баскетболу
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