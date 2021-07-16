Звездный американский баскетболист пропустит Олимпиаду

Защитник сборной США по баскетболу Брэдли Бил сдал положительный тест на коронавирус и не сыграет на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба национальной сборной.

У главного тренера американцев Грегга Поповича будет возможность заменить Била. На данный момент неизвестно, кто присоединится к команде вместо одноклубника Алексея Леня по Вашингтону.

Бил в прошлом сезоне занял второе место в списке самых результативных баскетболистов в НБА. В среднем за игру защитник набирал по 31,3 очка, 4,7 подбора и 4,4 передачи.

Сборная США на групповом этапе Олимпиады сыграет с Францией, Ираном и Чехией.