Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный американский баскетболист пропустит Олимпиаду
Игры в Токио должны были стать его звездным часом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной США по баскетболу Брэдли Бил сдал положительный тест на коронавирус и не сыграет на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба национальной сборной.
У главного тренера американцев Грегга Поповича будет возможность заменить Била. На данный момент неизвестно, кто присоединится к команде вместо одноклубника Алексея Леня по Вашингтону.
Бил в прошлом сезоне занял второе место в списке самых результативных баскетболистов в НБА. В среднем за игру защитник набирал по 31,3 очка, 4,7 подбора и 4,4 передачи.
Сборная США на групповом этапе Олимпиады сыграет с Францией, Ираном и Чехией.
Популярное сейчас
- Десна рассталась с двумя защитниками
- Все спарринги клубов УПЛ: Динамо громит французских любителей, Колос сильнее Львова
- Разгромная победа Динамо, соперник Ворсклы в Лиге конференций. Главные новости за 15 июля
- Потрясающий блок-шот Адетокумбо – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО