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Звездный американский баскетболист пропустит Олимпиаду

Баскетбол
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Игры в Токио должны были стать его звездным часом

Звездный американский баскетболист пропустит Олимпиаду

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной США по баскетболу Брэдли Бил сдал положительный тест на коронавирус и не сыграет на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба национальной сборной.

У главного тренера американцев Грегга Поповича будет возможность заменить Била. На данный момент неизвестно, кто присоединится к команде вместо одноклубника Алексея Леня по Вашингтону.

Бил в прошлом сезоне занял второе место в списке самых результативных баскетболистов в НБА. В среднем за игру защитник набирал по 31,3 очка, 4,7 подбора и 4,4 передачи.

Сборная США на групповом этапе Олимпиады сыграет с Францией, Ираном и Чехией.

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В статье: сборная США по баскетболу Олимпийские игры 2020 Брэдли Бил
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