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Матч сборной США отменён из-за коронавируса

Баскетбол
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Он должен был пройти 17 июля

Матч сборной США отменён из-за коронавируса

Новина українською

Матч сборной США с командой Австралии в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио отменён из-за протоколов безопасности и здоровья, связанных с коронавирусом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".

Матч должен был пройти в Лас-Вегасе 17 июля. 15 июля атакующий защитник сборной США Брэдли Бил сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустит Олимпиаду. Форвард Джереми Грант ушёл на карантин из-за отслеживания контактов.

Товарищеский матч между сборными США и Испании, запланированный на 19 июля в Лас-Вегасе, не будет отменён.

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В статье: сборная США по баскетболу
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