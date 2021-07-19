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Одесса заключила контракты с двумя латышами

Баскетбол
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Два новичка для одесситов

Одесса заключила контракты с двумя латышами

фото - fbu.ua

Новина українською

БК Одесса на клубной странице в Instagram объявил о двух новобранцах из Литвы. К клубу из одноименного города присоединились защитник Томс Лейманис и центровой Лаурис Блаус.

Лейманис в прошлом сезоне выступал в Цмоки-Минск. В белорусском клубе он провел 8 матчей в Лиге Чемпионов, в котором в среднем за игру набирал по 4,6 очка, 1,9 подбора и 1,6 передачи.

Блаус в 2018 году уже выступал в Одессе. Бигмен провел 9 матчей в Суперлиге – 11,0 очка и 6,0 подбора в среднем за игру.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Одесса подписала американского плеймейкера.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Одесса
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