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Одесса заключила контракты с двумя латышами
Два новичка для одесситов
фото - fbu.ua
БК Одесса на клубной странице в Instagram объявил о двух новобранцах из Литвы. К клубу из одноименного города присоединились защитник Томс Лейманис и центровой Лаурис Блаус.
Лейманис в прошлом сезоне выступал в Цмоки-Минск. В белорусском клубе он провел 8 матчей в Лиге Чемпионов, в котором в среднем за игру набирал по 4,6 очка, 1,9 подбора и 1,6 передачи.
Блаус в 2018 году уже выступал в Одессе. Бигмен провел 9 матчей в Суперлиге – 11,0 очка и 6,0 подбора в среднем за игру.
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