Одесса заключила контракты с двумя латышами

БК Одесса на клубной странице в Instagram объявил о двух новобранцах из Литвы. К клубу из одноименного города присоединились защитник Томс Лейманис и центровой Лаурис Блаус.

Лейманис в прошлом сезоне выступал в Цмоки-Минск. В белорусском клубе он провел 8 матчей в Лиге Чемпионов, в котором в среднем за игру набирал по 4,6 очка, 1,9 подбора и 1,6 передачи.

Блаус в 2018 году уже выступал в Одессе. Бигмен провел 9 матчей в Суперлиге – 11,0 очка и 6,0 подбора в среднем за игру.