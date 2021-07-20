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Сборная США по баскетболу не сможет рассчитывать на одного из лучших игроков
Однако баскетболист сможет присоединиться к команде через некоторое время
Защитник сборной США по баскетболу Зак Лавин был отправлен на карантин в связи с протоколами по здоровью и безопасности, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Баскетболист не сможет вылететь вместе со сборной на Олимпийские игры в Токио, однако в Федерации баскетбола США выразили надежду, что игрок сможет присоединиться к команде в течение недели.
Ранее сборная США одержала победу над Испанией со счётом 83:76 в товарищеском матче.
В предыдущих товарищеских встречах сборная США уступила Нигерии (87:90) и Австралии (83:91), а также обыграла Аргентину (108:80). До этого американцы в последних трёх олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед.
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