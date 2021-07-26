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Харьковские Соколы подписали контракт с форвардом Кривбасса
Форвард уже играл под руководством Плеханова
БК Харьковские Соколы заключил соглашение с опытным украинским форвардом Максимом Никитиным.
Последнего сезона Никитин выступал в Высшей лиге за Кривбасс. Сыграл в 39-ти поединках. В среднем набирал 15,2 очка, 7 подборов, 2,5 передачи за матч. Стал бронзовым призером чемпионата Украины в высшей лиге в составе криворожан.
За время карьеры форвард уже несколько раз выступал под руководством нынешнего тренера Харьковских Соколов Валерия Плеханова.
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Источник:ФБУ
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