Харьковские Соколы подписали контракт с форвардом Кривбасса

БК Харьковские Соколы заключил соглашение с опытным украинским форвардом Максимом Никитиным.

Последнего сезона Никитин выступал в Высшей лиге за Кривбасс. Сыграл в 39-ти поединках. В среднем набирал 15,2 очка, 7 подборов, 2,5 передачи за матч. Стал бронзовым призером чемпионата Украины в высшей лиге в составе криворожан.

За время карьеры форвард уже несколько раз выступал под руководством нынешнего тренера Харьковских Соколов Валерия Плеханова.