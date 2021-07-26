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Харьковские Соколы подписали контракт с форвардом Кривбасса

Баскетбол
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Форвард уже играл под руководством Плеханова

Харьковские Соколы подписали контракт с форвардом Кривбасса

Новина українською

БК Харьковские Соколы заключил соглашение с опытным украинским форвардом Максимом Никитиным.

Последнего сезона Никитин выступал в Высшей лиге за Кривбасс. Сыграл в 39-ти поединках. В среднем набирал 15,2 очка, 7 подборов, 2,5 передачи за матч. Стал бронзовым призером чемпионата Украины в высшей лиге в составе криворожан.

За время карьеры форвард уже несколько раз выступал под руководством нынешнего тренера Харьковских Соколов Валерия Плеханова.

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В статье: Максим Никитин БК Харьковские Соколы
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Источник:
ФБУ

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