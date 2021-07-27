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Лейкерс и Клипперс пытаются подписать одного из лучших свободных агентов на рынке НБА
Но удасться ли?
Защитник "Сан-Антонио Спёрс" Демар Дерозан входит в сферу интересов клубов Лос-Анджелеса "Лейкерс" и "Клипперс", пишет Clutch Points.
"Демару очень интересно вернуться домой и играть в родном городе. Его мама по-прежнему живёт в Лос-Анджелесе. Подписать его хотели бы не только "Лейкерс", "Клипперс" тоже в этом списке", — заявил инсайдер Марк Спирс.
В прошлом сезоне Дерозан в среднем набирал 21,5 очка, 4,2 подбора и 6,9 передачи за 33,8 минуты.
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