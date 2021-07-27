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Лейкерс и Клипперс пытаются подписать одного из лучших свободных агентов на рынке НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Но удасться ли?

Лейкерс и Клипперс пытаются подписать одного из лучших свободных агентов на рынке НБА

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Защитник "Сан-Антонио Спёрс" Демар Дерозан входит в сферу интересов клубов Лос-Анджелеса "Лейкерс" и "Клипперс", пишет Clutch Points.

"Демару очень интересно вернуться домой и играть в родном городе. Его мама по-прежнему живёт в Лос-Анджелесе. Подписать его хотели бы не только "Лейкерс", "Клипперс" тоже в этом списке", — заявил инсайдер Марк Спирс.

В прошлом сезоне Дерозан в среднем набирал 21,5 очка, 4,2 подбора и 6,9 передачи за 33,8 минуты.

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В статье: Сан-Антонио Сперс Демар Дерозан
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