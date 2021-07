Лейкерс согласовали с Вашингтоном обмен Уэстбрука

Инсайдер The Athletic Шамс Чарания сообщил об успешном завершении переговоров между Лейкерс и Вашингтоном по обмену 9-кратного участника Матчей всех звезд и рекордсмена НБА по количеству трипл-даблов Рассела Уэстбрука.

За 32-летнего разыгрывающего Лейкерс отдадут Вашингтону права на Кайла Кузьму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа и Монтреза Харрелла, а также 22-й пик на драфте 2021 года.

Lakers and Wizards are in serious talks on a Russell Westbrook trade to L.A., sources tell @TheAthletic @Stadium. Westbrook has become the Lakers‘ primary focus. He would give them a dynamic playmaker alongside LeBron James and Anthony Davis.