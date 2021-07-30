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Лейкерс подписал сразу троих игроков

Баскетбол
(1 голосов)

Клуб ищет молодые таланты

Лейкерс подписал сразу троих игроков

Новина українською

Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" договорился о подписании контрактов сразу с тремя молодыми игроками.

Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, "озёрники" подписали контракт с атакующим защитником Джоэлом Айяйи. Айяйи не был выбран на драфте НБА 2021 года.

Кроме того, по информации репортёра Джонатана Гивони, состав "Лейкерс" пополнил Чонди Браун, также не выбранный на драфте НБА 2021 года. Стороны заключат соглашение Exhibit 10.

Помимо этого, как сообщает Bleacher Report, "Лейкерс" подписали контракт с Мэком Макклангом. Игрок не был выбран на драфте НБА. Как и два других баскетболиста, он поборется за место в составе "озёрников" в тренировочном лагере.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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