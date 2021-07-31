Главные победители и неудачники драфта НБА

По материалам Bleacher Report

Нельзя объективно оценивать драфт НБА спустя несколько десятков часов после его завершения, но прямо сейчас нам никто и ничто не помешает взглянуть на то, в каком положении оказались команды и отдельные игроки после ежегодной ярмарки талантов.

Итак, ниже несколько главных победителей и неудачников драфта НБА по состоянию на конце июля 2021 года.

Победитель – Орландо Мэджик

В Орландо, вероятно, предвкушали безоблачное будущее, надеясь добавить к Джонатану Айзеку Скотта Барнса, но тяжелого форварда из Флориды Стэйт под четвертым пиком забрали Торонто Рэпторс. Выбор канадцев упростил решение фронт-офиса Мэджик – под пятым номером они выхватили 20-летнего разыгрывающего из Гонзаги Джейлена Саггса. И хотя у Коула Энтони был многообещающий сезон новичка, он не так всесторонне развит, как Саггс, который лучше и в распасовке, и славится более цепкой защитой.

Помимо потенциально топового разыгрывающего Орландо забрал на драфте универсала из Германии Франца Вагнера, который в своем финальном сезоне в Мичигане в среднем за игру набирал по 12,5 очка (47% с игры и 34% трехочковых), 6,5 подбора, 3,0 передачи, 1,3 перехвата и 1,0 блок-шота.

Никто не знает, что произойдет в будущем, но сейчас все выглядит так, будто в Орландо провели один из лучших драфтов за последние лет 20. Скоро узнаем, смогут ли новобранцы ускорить перестройку Мэджик.

Неудачник – Джейлен Саггс

У Джейлена Саггса все будет хорошо в финансовом плане – он быстро войдет в пятерку лучших игроков Орландо и через несколько лет будет претендовать на «жирный» контракт. Но в долгосрочной перспективе для него было бы намного лучше оказаться в качестве основного разыгрывающего в Торонто рядом с Фредом Ванвлитом, Паскалем Сиакамом и Оу Джи Ануноби.

С Орландо Саггсу придется пройти долгий путь к тому моменту, когда Мэджик станут конкурентной силой на Востоке, особенно с учетом травмы Джонатана Айзека. Саггс добился большого успеха в элитной команде Гонзаги, но в НБА его ждет борьба на совсем другом уровне амбиций. Он обнаружит себя в команде, где ему придется делиться мячом с Маркеллом Фульцем и Коулом Энтони, а рядом не будет кого-то опытного и матерого, способного передать опыт и помочь новичку акклиматизироваться в лиге.

Джейлен Саггс мог бы прогрессировать в Торонто в команде, в которой предостаточно баскетболистов с чемпионским бэкграундом. Вместо этого его ждет как минимум несколько сезонов борьбы за лучшие пики на драфте, да еще и с командой, которая входит в пятерку худших по игре у чужого кольца.

Победитель – Мозес Муди

Мозес Муди, 19-летний защитник из Арканзаса, не мог найти лучшего места, чем Голден Стэйт Стефена Карри. Его главная специализация – набор очков без необходимости постоянно находиться с мячом в руках, а этот скилл идеально вписывается в систему Стива Керра, основанную на движении мяча.

У Муди будет достаточно возможностей в дебютном сезоне, если предположить, что звездный снайпер Клей Томпсон после тяжелой травмы будет пропускать некоторые матчи или выходить на площадку на ограниченных минутах. Томпсон – идеальный наставник для Муди. Никто в НБА не знает лучше Томпсона, как набирать очки без мяча или после изоляций.

Мозес Муди на старте карьеры в НБА находится в положении, в котором мечтают оказаться едва ли не 100% новичков лиги. Американец в Голден Стэйте получит и игровое время, и шанс сыграть в плей-офф, и опыт бок-о-бок с будущими членами Зала славы. Воины же получили в первом раунде баскетболиста, который уже через несколько лет может прийти на смену немолодому Томпсону.

Победитель – Рассел Уэстбрук

За несколько часов до начала драфта инсайдер The Athletic Шамс Чарания в Твиттере анонсировал мега-сделку, в результате которой Рассел Уэстбрук перешел из Вашингтона в Лейкерс к ЛеБрону Джеймсу и Энтони Дэвису.

Обмен еще не подтвержден официально (это произойдет не ранее 6 августа), но детали трейда уже известны – Лейкерс за Уэстбрука отправили в столицу США Кайла Кузьму, Монтрезла Харрелла и Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

Независимо от того, как выглядит окончательный пакет компенсации за Уэстбрука, именно Рассел – главный победитель крупного обмена. Он сменил середняка Востока с неопределенными перспективами на топ-команду из Лос-Анджелеса, которой большинство экспертов пророчат в новом сезоне возвращение в гонку за титул.

Понадобится время, чтобы понять, как Уэстбрук впишется в игру Лейкерс с двумя суперзвездами, зависимыми от мяча, но последние сезоны дают все основания считать, что он сделает это. Рассел доказал, что способен делить площадку и мяч с Джеймсом Харденом в Хьюстоне и Брэдли Билом в Вашингтоне. Ничто не должно помешать ему сыграться с ЛеБроном и Дэвисом, тем более что эти парни вместе уже добывали результат в олимпийской сборной США.

Неудачник – Лос-Анджелес Лейкерс

Как бы ни хороша была эта сделка для Рассела Уэстбрука, она может иметь катастрофические последствия для Лейкерс.

Да, Уэстбрук со временем придумал, как лучше сосуществовать на площадке с Харденом и Билом, но эти парни способны много атаковать и набирать очки из-за дуги. ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис делают больший акцент на «краске» или пространстве, близкой к трехсекундной зоне. Уэстбрук – из того же теста.

Вопрос в том, как тренерский штаб Лейкерс во главе с Фрэнком Фогелем собирается решать проблему с дефицитом пространства для трио звезд, а этот дефицит обязательно возникнет.

Еще один проблемный момент – после обмена Уэстбрука из Вашингтона в платежке Лейкерс почти не осталось свободного места. Только за следующий сезон Уэстбрук, Джеймс и Дэвис втроем «съедят» 120,8 миллиона долларов. Потолок зарплат составляет 112,4 миллиона долларов, а налог на роскошь – 136,6 миллиона долларов.

Победитель – Шарлотт Хорнетс

Эдриан Войнаровски из ESPN первым сообщил о сделке, в результате которой Шарлотт получит центрового Детройта Мэйсона Пламли и 37-й пик драфта 2021 года в обмен на 57-й пик.

Пламли далек от статуса звезды, но действия Детройта в его отношении озадачили. Хорнетс же воспользовались недоверием Пистонс и получили игрока, который в прошлом сезоне в среднем за 75 владений набирал по 14,3 очка, 12,7 подбора, 5,0 передачи, 1,2 блок-шота и 1,1 перехвата. Кроме того, один из братьев Пламли вошел в топ-60 лиги по показателю +/-.

Пламли – однозначный и незамедлительный апгрейд для Шарлотт по сравнению с Бисмаком Бийомбо и Коди Зеллером. С его приходом в команду у Хорнетс появится интригующее сочетание габаритов с хорошим движением мяча, которое Шарлотт помимо Пламли обеспечат ЛаМело Болл и Гордон Хэйворд.

И это еще не все успехи Шарлотт на драфте. Под 11-м номером Хорнетс заполучили Джеймса Букнайта, способного набирать очки с периметра. А под 19-м пиком в команду Майкла Джордана влился атлетичный шутер Кай Джонс. Наконец, под 37-м номером Шарлотт выбрали добротного защитника с прекрасными природными данными Джей Ти Тора.