Главные победители и неудачники драфта НБА

По материалам Bleacher Report

Нельзя объективно оценивать драфт НБА спустя несколько десятков часов после его завершения, но прямо сейчас нам никто и ничто не помешает взглянуть на то, в каком положении оказались команды и отдельные игроки после ежегодной ярмарки талантов.

Итак, ниже несколько главных победителей и неудачников драфта НБА по состоянию на конце июля 2021 года.

В Орландо, вероятно, предвкушали безоблачное будущее, надеясь добавить к Джонатану Айзеку Скотта Барнса, но тяжелого форварда из Флориды Стэйт под четвертым пиком забрали Торонто Рэпторс. Выбор канадцев упростил решение фронт-офиса Мэджик – под пятым номером они выхватили 20-летнего разыгрывающего из Гонзаги Джейлена Саггса. И хотя у Коула Энтони был многообещающий сезон новичка, он не так всесторонне развит, как Саггс, который лучше и в распасовке, и славится более цепкой защитой.

Помимо потенциально топового разыгрывающего Орландо забрал на драфте универсала из Германии Франца Вагнера, который в своем финальном сезоне в Мичигане в среднем за игру набирал по 12,5 очка (47% с игры и 34% трехочковых), 6,5 подбора, 3,0 передачи, 1,3 перехвата и 1,0 блок-шота.

Никто не знает, что произойдет в будущем, но сейчас все выглядит так, будто в Орландо провели один из лучших драфтов за последние лет 20. Скоро узнаем, смогут ли новобранцы ускорить перестройку Мэджик.

У Джейлена Саггса все будет хорошо в финансовом плане – он быстро войдет в пятерку лучших игроков Орландо и через несколько лет будет претендовать на «жирный» контракт. Но в долгосрочной перспективе для него было бы намного лучше оказаться в качестве основного разыгрывающего в Торонто рядом с Фредом Ванвлитом, Паскалем Сиакамом и Оу Джи Ануноби.

С Орландо Саггсу придется пройти долгий путь к тому моменту, когда Мэджик станут конкурентной силой на Востоке, особенно с учетом травмы Джонатана Айзека. Саггс добился большого успеха в элитной команде Гонзаги, но в НБА его ждет борьба на совсем другом уровне амбиций. Он обнаружит себя в команде, где ему придется делиться мячом с Маркеллом Фульцем и Коулом Энтони, а рядом не будет кого-то опытного и матерого, способного передать опыт и помочь новичку акклиматизироваться в лиге.

Джейлен Саггс мог бы прогрессировать в Торонто в команде, в которой предостаточно баскетболистов с чемпионским бэкграундом. Вместо этого его ждет как минимум несколько сезонов борьбы за лучшие пики на драфте, да еще и с командой, которая входит в пятерку худших по игре у чужого кольца.

Мозес Муди, 19-летний защитник из Арканзаса, не мог найти лучшего места, чем Голден Стэйт Стефена Карри. Его главная специализация – набор очков без необходимости постоянно находиться с мячом в руках, а этот скилл идеально вписывается в систему Стива Керра, основанную на движении мяча.

У Муди будет достаточно возможностей в дебютном сезоне, если предположить, что звездный снайпер Клей Томпсон после тяжелой травмы будет пропускать некоторые матчи или выходить на площадку на ограниченных минутах. Томпсон – идеальный наставник для Муди. Никто в НБА не знает лучше Томпсона, как набирать очки без мяча или после изоляций.

