Сборная США выбила Испанию в полуфинале Олимпиады

Финалисты двух из трех последних Олимпиад сборные США и Испании в Токио пересеклись уже в 1/4 финала.

Испанцы во главе с Рикки Рубио в первой половине матча ушли в отрыв на 10 баллов, но после большого перерыва США перехватили инициативу и затяжным рывком гарантировали себе спокойную жизнь в решающей четверти.

Самым результативным игроком матча стал Рубио (38+4 подбора), у США 29 очков в активе Кевина Дюранта.

Испания впервые с 2004 года осталась без медалей на Олимпийских играх, а США продолжат защиту титула в матче с Австралией или Аргентиной.

Олимпийские игры в Токио. 1/4 финала

Испания – США 81:95

Словения – Германия 94:70

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