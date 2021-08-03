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Сборная США выбила Испанию в полуфинале Олимпиады
Испанцы едут домой без медалей
фото - olympics.com
Финалисты двух из трех последних Олимпиад сборные США и Испании в Токио пересеклись уже в 1/4 финала.
Испанцы во главе с Рикки Рубио в первой половине матча ушли в отрыв на 10 баллов, но после большого перерыва США перехватили инициативу и затяжным рывком гарантировали себе спокойную жизнь в решающей четверти.
Самым результативным игроком матча стал Рубио (38+4 подбора), у США 29 очков в активе Кевина Дюранта.
Испания впервые с 2004 года осталась без медалей на Олимпийских играх, а США продолжат защиту титула в матче с Австралией или Аргентиной.
Олимпийские игры в Токио. 1/4 финала
Испания – США 81:95
Словения – Германия 94:70
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