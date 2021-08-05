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Лидер Филадельфии запросил обмен у клуба
Игрок больше не хочет играть в нынешнем клубе
Разыгрывающий Бен Симмонс запросил обмен из "Филадельфии", сообщил репортёр Bleacher Report из Филадельфии Джейсон Дюмас в своём "твиттере". По информации источника, баскетболист прекратил общение с членами организации и хотел бы перейти в "Голден Стэйт", однако не обладает рычагами влияния на ситуацию.
Симмонс провалился в плей-офф-2021, где "Филадельфия" вылетела во втором раунде по итогам серии с "Атланта Хоукс". Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.
Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает 33 млн долларов. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.
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